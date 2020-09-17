本日日本：御殿場市大型燈飾活動開鑼

提起靜岡縣御殿場市，大家都會諗起超大規模嘅Outlet吧！其實當地每年都會舉辦大型燈飾活動光之居所（ひかりのすみか），今年亦唔例外，將於9月18日至明年3月21日在度假設施御殿場高原時之栖舉行。活動今年踏入第19屆，一如以往，場內有眾多繽紛燈飾可欣賞，例如有全新景點「Tree之森林」，特別之處係有當地企業及團體參與共同創作，炮製出一條長約100米嘅燈光樹木道。穿過Tree之森林後，會看到另一景點「王宮之丘」，帶來日本數一數二高度嘅噴水雷射表演凡賽爾之光，由於今年會有全新嘅編排，肯定給觀眾帶來耳目一新嘅視覺效果。其他不可錯過嘅景點仲包括會因應音樂而作出發光及動態變化嘅波波陣「it’s a colorful world」 、世界級閃閃發亮大鐘「愛之鐘」、可享受俯瞰角度景色嘅「Slow House ．Twinkle」及「光之散步路」等。至於作為光之居所嘅招牌之一、全長約370米嘅發光小道「光之隧道」，今年更升級為「閃閃發光的銀河大街」，燈光會有豐富變化，令人目不暇給。而喜歡賞魚嘅朋友，則一定要前往「水中樂園Aquarium」，該水族館在燈飾布置下，展示200種、多達4,500條金魚，當中更不乏珍貴品種，呈現不一樣嘅賞魚氣氛。

時之栖Illuminaion光之居所2020-2021

日期：2020年9月18日至2021年3月21日

地址：靜岡縣御殿場市神山719御殿場高原時之栖

點燈時間：5:30pm~10:00pm