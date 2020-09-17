一個貼士！女星拍劇玩失場　黎耀祥嬲到震

由阮兆祥、黎耀祥主持的節目《雙祥見》其中一集談到一些嬲爆經歷。黎耀祥大談某年演出一齣古裝劇，當時的拍攝地點位於別名「天外天」的馬鞍山山頂，車只能停在平地，所有人都要在烈日下徒步走小路約20分鐘，才能到達拍攝場地，但同場合作的女演員常無故遲到及缺席。由於公司資源有限，故被導演要求找替身代替女演員並先拍攝他們的戲份：「女演員嘅戲（導演說）下次返嚟補拍，下次要再陪女演員，徒步上山，再拍攝一日，你知道着古裝好辛苦，又要走上山，個段時間真係激死咗。」阮兆祥問女演員遲到後的表現如何？黎耀祥表示：「仲係嬉皮笑臉，當冇事發生，就係因為咁先嬲，如果佢覺得自己做錯，就唔會再遲到，佢就係唔當一回事。」阮兆祥指該女星應很難再回來拍劇，黎耀祥卻笑言：「佢同以前一樣紅。」

之後，大家再講到兩性關係，傾到陳國邦夫婦係圈中模範夫妻，但個性卻南轅北轍，阮兆祥笑羅敏莊動若脫兔，很喜歡主動找人聊天，面對如此好動的太太，黎耀祥說陳國邦自備「絕招」對付：「當大家太嘈嘅時候，佢會靜靜地由褲裏，掏出一對橙色耳塞塞住耳朵，靜靜哋唔會妨礙其他人。」及後二人解釋因陳國邦的聽力問題故不能接受太嘈的環境，否則會頭痛，而不是嫌別人煩或嘈，戴上耳塞後仍然會繼續參與及給予反應。