BMW THE5 Faclift　孖住抵港

BMW全新THE5 Facelift在港亮相，率先抵港的有520iA Luxury、530iA Luxury及530iA M Sport Edition，而即日起至10月初於灣仔陳列室內展示的是530iA Luxury及530iA M Sport Edition，現場訂購仲送Harman Kardon Citation One智能藍牙喇叭或Magus & Novus度身訂造西裝。

換上新款LED燈尾燈設計及方形尾喉的3個THE5 Facelift抵港版本，均搭載由2.0L TwinPower Turbo引擎及48V電池技術組成的油電輕混能系統，加速反應和舒適駕乘體驗雙雙提升。車載6種駕駛輔助系統，例如：車道偏離警示、車道轉道及盲點警示等。

其他車廂配置亦有所提升。中控台採用雙12.3吋輕觸屏幕及數碼化儀錶，對應有齊BMW智慧型個人語音助理及導航功能的iDrive 7系統。其他配備免匙系統連電動尾門、手機無線充電功能、電動天窗、多色車內氣氛燈等。同時提供Luminous、Executive、Comfort、Dynamic 4種不同Package供額外選配。其中選購配備自適應LED頭燈連高燈輔助系統及Harman Kardon環迴立體聲音響系統的Luminous Package仲有早鳥優惠。