陳家樂講明唔急結婚　連詩雅點算好？

藝人黃翠如及陳家樂出席時裝品牌攝影展活動，兩人一起受訪，講到家樂曬黑了不少，他表示近日有跑步、行山、出海滑水：「我有同Michelle（衛詩雅）一齊滑水，佢好勁，成個水上人咁，但我就好驚。」問到行山可是與緋聞女友連詩雅（Shiga）一起？網友指兩人情侶裝行山？他即笑言：「唔係情侶裝，咁啱得咁橋同一隻色，因為我大汗，所以就着嗰隻色，係冇夾過嘅，但同咩人行山就唔講太多啦，因為好多人。」

問到翠如可有一起行山？她就謂與Shiga會到陳自瑤屋企做瑜伽：「佢哋兩個運動好好，佢哋會安慰返我，我哋都有一齊玩過空中瑜伽，但好難。」問到可會很難約到Shiga行山？她笑言：「佢行山好高級，一開頭行50分鐘山，我已經有壓力，佢依家仲要行四個鐘嘅山。」問到家樂行四個鐘的山可有難度？他即笑言：「我係跑嘅，一個鐘，時間唔係太啱。」兩人又表示私下沒有見面，今次是第一次見面，互笠高帽，翠如大讚家樂好靚仔，凡女仔都會鍾意，家樂亦大讚翠如靚女。

此時家樂拉開話題講工作，透露之前與衛詩雅拍完《不日成婚》：「我哋做一對準備結婚嘅情侶，佢想結但我就唔想結。」問到現實生活中可想結婚？聞言家樂即驚訝笑言：「嘩，唔急嘅，努力工作先，未搵夠。」問到Shiga可想結婚？他即尷尬面紅笑言：「唔答，唔識呀，講番套戲啦。」翠如亦幫口話：「結婚有咩可以問我，因為我有知識。（Shiga有冇向你請教結婚意見？）我喺海外結婚，所以佢都有問一啲關於我嘅嘢，佢一個好好嘅女仔，希望佢開心，佢心哋好好。」另外，提到之前被曹永廉捲入政治風波，翠如即謂：「之前講過，最好嘅回答就係唔答。（覺得無辜？）唔答。」