唔紅有原因！蘇慧恩講嘢太直成日得罪人

歌手蘇慧恩（Ophelia）剛於七月底與前公司提前解約，和平分手，投資五位數自組公司做獨立歌手，頭炮為新歌《潛伏與蒙蔽》拍攝MV，一人公司，MV導演由表哥擔任，造型則自己一手包辦，其中一個類似黑魔后造型，冷艷又性感，她說：「原本同前公司簽咗六年約，啱啱過咗一年，因為自己追數好辛苦，決定提早解約，前公司好好，唔使我賠錢。」

其新歌講述人為了不想得罪人要被迫講白色大話，揚言正是自己的寫照：「我就係唔會為上位而講大話嘅人，我好直接，有嗰句講嗰句，所以易得罪人，（得罪過人？）有，有好好嘅朋友悉心打扮出嚟，我會直接話好核突，嬲咗我都唔知（有冇試過做嘢得罪人失Job？）試過接司儀Job，之前要同客開會，我提出改動出場次序，可能惹製作公司唔鍾意，陪我一齊開會嘅同事都鬧我係咪白癡？其實我都係為件事好，（Job冇咗？）有，但係冇下次囉！太直接唔係好事。」

Ophelia 16歲已做模特兒，2016正式出道，入行多年，不懂人情世故，自嘲：「所以唔紅囉！唔識做人。依家大個咗好啲，識隻眼開隻眼閉，知講多錯多，不如唔講。」自認要求高，但否認超級難相處。