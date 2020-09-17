阮兆祥爸爸隻錶同二叔公好Friend　鄧伊婷三眼仔VS巴斯光年

有收藏家昨因單位遭遇竊，痛失估計值40億元的郵票和字畫收藏，令人譁然！不少藝人都有儲物習慣，並跟大家分享一下邊樣至珍貴！

前女子組合「少女標本」成員的歌手簡淑兒：「我細個有儲美國25仙硬幣，因為佢哋年年都出幾個特別嘅圖案，我想儲晒每年唔同款式嘅硬幣，所以儲咗一堆，但上咗中學就冇再掂過，哈哈…」

她認為最珍貴的收藏品是已故爺爺封的利是：「佢好鍾意喺利是寫啲嘢叫我加油、開心，我Keep住每封都冇開、冇用，同埋爹哋媽咪每年畀我嘅利是我都會儲起，佢哋都有寫嘢畀我，因為佢哋依家喺美國，所以我掛住佢哋時就會攞出嚟睇，其實利是入面嘅錢唔多，但對我嚟講係好珍貴。」

多棲百變藝人阮兆祥：「爸爸走咗後留咗件遺物畀我，係好有紀念價值，係70年代一隻手錶，我珍而重之，當年我好細個，但都留意到爸爸呢隻錶，每隔一段時間就唔見咗，原來屋企有一、兩個月手緊，就會攞去二叔公（檔舖）度小小錢，等手頭鬆啲就贖番，所以周不時都進進出出當舖……」

愈講愈感動，阮兆祥雙眼通紅：「我嗰時又細個，父母為生活都犧牲咗好多，所以我都好愛錫家人，除咗返學讀書，都要做好自己本分，回報父母。」

DJ出身的藝人林盛斌：「由做電台開始，我想學多一門手藝，對自己出外工作有幫助，所以去咗學魔術，咁多年嚟，儲咗好多關於魔術嘅VCD同DVD，仲有好多魔術道具，但完全冇開封。近年就開始學理財，為咗令到自己嘅資產更加多元化，分散風險，所以就去嘗試儲少少貴金屬，舊年都買咗好幾條銀條，其中一條個老闆話有幾十年歷史，好有收藏價值。」

Super Gear成員鄧伊婷：「因為我好鍾意三眼仔同巴斯光年（動畫模型），所以都有儲開佢哋嘅模型，屋企有過百隻三眼仔，有大有細，單件計價錢都唔算好貴，但有啲係親手整嘅，就無價啲，好似最珍貴嘅一件，就係之前有朋友親手用Lego砌咗隻3D嘅巴斯光年畀我，自己都最鍾意嗰隻。」

天氣女郎出身嘅資深傳媒人黃婉曼：「細個有儲郵票，會一本本儲起，到大個周圍去旅行，會買明信片加唔同地方郵票，寄返香港；我又鍾意喺唔同地方買磁石貼，唔係價值好貴嘅嘢，但好似一個旅遊回憶，代表我跳出香港去過唔同地方，屋企用個磁石板儲起磁石貼，睇到好繽紛，好有滿足感。」