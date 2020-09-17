【勁浪漫】袁偉豪尼亞加拉大瀑布求婚　張寶兒Say Yes！

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，不時喺社交網大晒恩愛，今年五月更聯名買樓築愛巢，感情更上一層樓。Ben啱啱喺社交網宣布去年今日(9月17日)向女友求婚成功，特意選擇求婚一周年公布喜訊。

片中可見，二人喺加拿大尼亞加拉大瀑布做運動之際，Ben突然向Bowie單膝下跪送上戒指，Bowie不斷傻笑並掩面爆喊，而Ben亦用手拭淚，場面感人。最後Bowie伸出手答應，二人即時攬實兼錫錫，非常甜蜜。成功求婚嘅Ben對住鏡頭擺出V字手勢、又舉起拇指，盡顯興奮心情，Bowie仲向鏡頭大騷3卡鑽戒，真係閃盲一班網民，最冧係片中主題曲由Ben親自唱埋，Sweet到呢！

Ben送畀Bowie呢段文字真係好深情，你話係咪呢？！

2019年

一個秋天的早上

在世界的另一端

溫暖的日出光影

照耀著綠油油的草地

伴著震撼無比的瀑布聲

沒有朋友

沒有華麗的場景設計

也沒有什麼特別安排

只有妳和我

在妳以為一起拍照留念的時候

我做了一個人生中的重大決定

沒有什麼設計的對白

只有簡單一句

妳願意嫁給我嗎？

做我的太太吧！

經過很多高低起跌

是時候安定下來

感謝妳願意和我

在餘生一起去看世界

Bowie受訪東網訪問，被問到對Ben嘅求婚係咪好滿意？佢話：「我個腦真係冇預演過呢一樣嘢，但原來真係發生嗰陣，係控制唔到，包括反應同情緒，係不知所措，但對我嚟講呢個安排係好好好好，得我哋兩個，喺我哋嘅世界入面，冇其他嘅壓力，唔造作，同埋嗰樣嘢係冇plan，佢朝早跑步時就好自然做咗呢樣嘢，當日天氣好好，環境好舒服，好似大自然就係我哋嘅見證一樣。」