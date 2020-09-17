陳健安開騷搞七日祭　教粉絲畫生命之花

組合C AllStar成員陳健安（On仔），原定今年2月尾舉行首個單飛演唱會，惟受疫情影響，大日子延期至9月中，繼而再決定移師至虛擬網絡世界「梅爾卡巴星球」，鐵定於11月頭開騷，同Fans不見不散！雖則「男兒眼淚不輕彈」，但On仔自爆首次被告知個唱延期時，傷心到不禁落淚：「人生未試過演唱會延期，但去到第二次個心態已經轉咗，同團隊覺得可以主動啲，把心一橫就做一個我哋控制到嘅網上演唱會。」

改變未嘗是一件壞事，身為「本原族」族長的On仔坦言愈做愈開心、處男騷亦愈搞愈大，變成為期七日的「本原祭」，頭六日將會邀請他喜愛的音樂單位，如雞蛋蒸肉餅、雷同二友 、The Hertz等大玩Crossover，最後一日才是「戲肉」。「祭典」期間亦會舉行瑜伽班、健身班、冥想等特備工作坊，On仔更會擔任導師教「族人」繪畫他首個紋身：「呢個『生命之花』對我自己嚟講好緊要，單飛嘅呢段時間不停去畫，搵番自己個意義。」續透露「星球」設有本原市場，販售自己覺得好用、對身體好的紀念品，跳出一般個唱紀念品框框：「例如係有獨特氣味嘅精油，唔想淨係賣衫，或者一啲唔實用嘅嘢，全部都係由我出發，分享我鍾意嘅嘢。」

「梅爾卡巴星球」獲公司支持，短時間內迅速發展，問到C AllStar其餘三子可有眼紅？On仔笑言從來都沒有互相妒忌：「係支持大家，佢哋睇到我個網頁都話好靚，自己都好開心，可以將腦海入面好虛擬嘅世界變成真實，雖然同Fans唔係面對面見到，但呢啲距離其實係近咗。」並強調處男騷跟C AllStar十周年紀念騷大有分別，特意找來劇場設計師，設計一個萬呎實景的演唱場地，以形成宇宙五大重要元素，風、火、土、水、虛空組成，完騷後更會讓指定票價的Fans實地參觀。

講到上次周年騷爆Server引起公憤，問到是次會有人數限制？On仔坦言經歷上次之後，跟主辦單位多了一份危機感，會再着緊去做各種的壓力測試，減低重犯風險：「去返大家平時去開嘅網上平台『盡做』，始終係做一個收費嘅網上演唱會，大家未必習慣，因為依家網上面有好多都係慈善騷、課金騷，盡做一個值回票價嘅演唱會。」記者笑問「族長」On仔到時會回歸大自然大騷健碩身材？他笑言重點是音樂，不過亦不排除會脫：「睇吓個藝術角度，除唔係最重點，靚先係最重點，就算係除都唔會求求其其、一般咁除，係深度除！呢排都好紀律，Keep住操，以最好嘅狀態去迎接唔同嘅綵排。」