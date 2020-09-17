6代Apple Watch開箱　血氧感測搶先試！

Apple Watch Series 6明天正式開售，新錶最大賣點是加入藍、紅新錶殼，以及全新的血氧感測功能。開售前本網已率先取得真錶，即刻搵嚟繽FUN主播曉柔開箱試玩啦！

藍新色易襯衫

新錶尺寸跟上代沒有分別，正面看難以分辨，最大不同是錶殼顏色。受測為44mm鋁金屬錶殼，表面富有光澤，同時連錶冠外圍也鍍上藍色，配合同色運動錶帶，整體予人新鮮感，也較原來的金、銀色來得低調，曉柔就話比另一新色(PRODUCT)RED更易襯衫。新錶另一賣點是Always-On Retina屏幕，比上代光2.5倍，達到500nits之高。將兩代比較，在最亮情況下，新錶無論明亮度及暗位清晰度都有明顯改善，戶外觀看亦更加清楚。

單圈手環買前要先度Size

血氧計使用有技巧

相較於錶面，新錶的錶背差異大得多，皆因這裏殖入了全新血氧感測器，可明顯看到當中4組LED及4個光電二極體。測量方法好簡單，開啟血氧App，再等15秒就有百份比結果，只不過試玩初期發現成功率不高，原來測量有一定技巧。首先錶面要朝上，手腕要放平，另外手錶最好戴近脈膊位置，這樣成功率便會大增。結果方面，一般人血氧含量介乎95至99%為之正常，降低很大機會因為環境高度上升，所以此功能特別適合喜愛登高人士，用以監測有否缺氧時使用。

篤芒轉Memoji表情

提到高度，不特不得新加入的高度計。高度計平時收納於指南針中，用戶也可透過編輯錶盤的「複雜功能」，把高度計加入錶面。在辦公室試用，即使上落樓梯，它也能顯示當中細微的高度變化，並會顯示一定時間內的高度差異，又是另一個為遠足人士而設的貼心功能。上文提到的錶盤，今代預戴款式極多，GMT錶盤可迅速觀看不同時區時間，太陽錶圈顯日照時間，必玩的有Memoji錶盤，除可直接經手錶改變人物外觀(例如幫佢戴口罩)，更可把動態人樣放於錶面，篤一篤芒仲可改變表情，超級過癮！

新晶片充電更快

新表升級使用S6 SiP晶片，官方指性能較舊晶片快20%。然而使用下未太感受到速度上的分別，只有在開地圖、指南針等App時快了少許，性能未必能成為舊用的升級誘因。反而充電時間的確快了，同樣充30分鐘，新錶就充多10%左右，算是有明顯差異。

最後說說包裝，今代沿用沿白外盒，盒面有Apple Logo標誌及Watch字樣刻紋，另外外盒厚度薄了許多，因為今代沒有附送三腳半牛，跟錶只有一條磁吸性充電線。特別一提，新錶兼容舊款充電線，舊的第三方錶殼與芒貼也一樣用得番，舊用戶毋須額外購買配件。

總結

由於時間關係，Apple Watch Series 6部分功能如洗手偵測、家人共享等也未能深入測試，但新錶帶、血氧計、watchOS 7系統所帶來的改良甚多，即使如小記般多年擁躉，也能得到很多嶄新體驗。當然，正如曉柔話齋，舊錶一樣用到新錶帶及新OS，若不追求速度及血氧計，上代實在難有升級理由，反而若使用第3、4代的話，所感受的差異會更大，也更值得豪花三千元買新錶呢！

Apple Watch Series 6 Cellular規格表

制式︰UMTS、LTE

處理器︰S6雙核心

儲存空間︰32GB

錶殼物料︰鋁金屬、不銹鋼、鈦金屬

錶殼尺寸︰40mm或44mm

對外連接︰藍牙5.0、802.11b/g/n

續航力︰18小時

作業系統：watchOS 7

重量：30.5g起(40mm)、36.4g起(44mm)