馮盈盈埋富二代堆做上流寄生族　誓與江嘉敏鬥過！

前港姐馮盈盈與江嘉敏因一次富二代船P，割席收場。此後，江嘉敏靠好友林凱恩搭路認識另一富豪的女友，得以保住攀上上流社會的機會。另一邊廂的盈盈亦不輸蝕，獲男友鄭衍峰開綠燈介紹結識富二代老友Reeve。Reeve家族愛投資物業，早前才以3.3億出售持貨70年的旺角單幢物業，再加上其他投資項目，絕對是隱形富豪，至於Reeve的女友就是2017年落選港姐、拍攝過無綫節目《3日2夜》的胡美貽。有個富爸爸的胡美貽獲打本100萬做生意，除了在美國開珍珠奶茶店，在馬來西亞更擁有30畝榴槤地，在香港連開幾間榴槤甜品店。

盈盈近日黐胡美貽埋堆，由於兩人圈中好友不多，加上性格一凹一凸，美貽比較慢熱，盈盈則是開籠雀講個不停，所以一拍即合，不時相約飯敍。除了Girl's Talk，她們閒時亦會與Reeve及其富二代朋友聚會，席間盈盈與他們逐漸混熟，即使近期忙於拍攝新劇《智能愛（AI）人》，她亦必定抽空出席聚會，更不介意孖鄭衍峰同行，有男友及美貽「左右護法」，她要融入有錢人堆中可謂零難度，絕不讓江嘉敏專美！

日前，美貽男友Reeve在中環六星級酒店開生日P，盈盈亦在受邀之列。當日傍晚時分，壽星仔與美貽率先抵達酒店，並坐在大堂似等候友人，未幾就搭𨋢上樓。約一小時後，悉心打扮的盈盈穿短裙晒腿，與鄭衍峰、2019年港姐季軍古佩玲及另外兩名友人一同現身，雖然戴住口罩，但仍被住客認出眼望望，盈盈見狀即急急腳步往電梯大堂，入𨋢後才放下戒心，並對住鏡子整理儀容。

從網上流傳的派對照片及短片中，眾人飲到面紅耳赤，明顯相當盡興，當中美貽坐在Reeve身邊陪切蛋糕，猶如女主人。盈盈與鄭衍峰亦相當甜蜜，連食水果都對着鏡頭甜笑，及後眾人碰杯飲啤酒時，兩人仍肩並肩，不過影大合照就刻意分開企，反而有另一名男友人搭住盈盈膊頭，狀甚老友，明顯她已成功混入富二代朋友圈中！