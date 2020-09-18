生肖指數　是日吉星：牛

鼠：→ 宜擺脫個人偏見，找朋友詳談，所有事情都可迎刃而解。灰色可增運勢。

牛：★ 你身邊的朋友或親人給你很多的支持。宜參加戶外活動可忘卻煩憂。

虎：→ 若跟隨眾人意見會享受到有趣的事情，宜低調些，不求有功但求無過。

兔：→ 你必須保持耐性，要將計劃付諸實行，不要因一時挫折就感到氣餒。

龍：↑ 和上司談話時，若能自然地表現自己，能獲得大家的肯定和認同呢。

蛇：→ 面對情人，最好別掩飾內心真正的感受，把真相說出來，大家共同面對。

馬：↓ 是日沖煞，工作繁瑣，想準時收工趕赴朋友的聚會，今天恐怕事與願違。

羊：↓ 猶豫不決是你今天的弱點，別在開會時不自覺地表露出來。黃色能增運。

猴：↑ 今天出門的時候先向東走，然後再去你想去的目的地，可為你帶來幸運。

雞：→ 這天你的一舉一動給人如沐春風的感覺，一看就知你正在熱戀當中。

狗：→ 別整天板着臉孔做人，同事們見到你也怕了你，大家都不願意跟你合作。

豬：↓ 跟情人的感情由濃轉淡，又不想輕易放棄這段情，要知道這是必經階段。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌