【最後全家福】黃鴻升妹妹打破沉默：已經開始好想你

台星黃鴻升（小鬼）前日（18日）爆出猝逝消息，其妹黃婷婷昨晚深夜打破沉默，在社交網發長文悼念哥哥，細詳兩兄妹的感情。她感謝大家關心，坦言：「我知道自己現在的狀況，我不會說沒事我很好，我不好，失去我哥我怎麼可能會好，但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的。」又後悔兩人太少合照，對上一次是8月8日父親節的時候。

婷婷透露跟哥哥感情很好，以前很多人說「好羨慕黃鴻升是你哥」，不過她都沒有太大感覺，因為在心裏覺得：「兄妹正常不就是應該要這樣嗎？現在我終於明白了，我也好羨慕我自己以前有你這麼棒的哥哥陪着，一直在哥哥的大翅膀保護之下，他教會了我很多事，現在連最痛苦的失去，也是他教會我的。」

她又分享小鬼私下一面：「他很愛講大道理和各種的比如說，不過以後都聽不到囉哩吧索了該怎麼辦？以後我生日也沒人會再po我的奇迹醜照了，以後也沒有04與99的日常了，原來失去你的痛已經超乎我的想像，晚上我睡不好，但我努力讓自己睡着，因為我不想錯過你來看我的機會，但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好，這輩子我們兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福就好了，我已經開始好想你了！」