預測：周末天氣或較反覆，部分地區或出現水浸等廣泛事故。

白羊：社交運不穩，人事問題和變動或會較頻，聚會、見客等，宜依約守時並多予耐性。

金牛：事業運稍遜，求職、轉職或謀事等宜多予耐性，議價力一般，保持踏實助增勝算。

雙子：人氣、人緣及桃花運甚佳，親子及感情生活將較愜意。但出門等宜小心看管財物。

巨蟹：精神狀態較佳，家庭生活將較愜意，但夫妻運一般，已婚或同居朋友宜注意溝通。

獅子：戀愛運一般，社交心理活躍，宜善用時間，避免談論人事問題，助保持各方穩定。

處女：人氣回升不少，然而體能不穩，工作壓力或較明顯，趁午間小休一會，可助提升。

天秤：人緣及桃花運稍遜，感情及親子關係或會較費心神，多予耐性，嘗試體諒與包容。

天蠍：情緒略為不穩，家庭運或會稍遜，即使日常瑣事，宜細心一點，多關注他人感受。

人馬：辭令及思考力或欠靈光，戀愛運雖旺，卻需注意溝通情況，多予耐性有助過度。

山羊：財運不穩，開單、簽約等宜多予耐性，踏實行事多作後防，可助提升勝算和進展。

水瓶：人氣及情緒不穩，親子及感情生活雖甚愜意，但偏桃花較強，宜多自律貪歡心態。

雙魚：精神狀態稍遜，或會易感疲倦，情緒不穩，與家人相處，宜多予耐性，多作協調。