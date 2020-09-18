安運滿Fun遊　全新網上旅遊優惠券平台限時搶先買

【營業資訊】各地酒店優惠陸續登場，折扣高達51%，客人可以先購買後選日子，大部分酒店更可在2021年隨意更改出發日期，增加靈活性，心思思想下年去旅行，其實現在已經可以開始計劃。

重點推介馬爾代夫酒店住宿， 2人同房價4晚低至HK$12,888起，亦有一價全包，沙漠屋及水上屋雙體驗，JW Marriott、Four Seasons等品牌選擇。不得不提，享優惠價住宿之外，客人更可享有酒店額外禮遇，例如免費歎Spa，享房種提升，2名隨行小童免費住宿等。

推介產品

馬爾代夫 The Residence Maldives at Dhigurah

4晚 2人價 一價全包 HK$24,088起

4晚 Sunrise Beach Pool Villa / Lagoon Pool Villa / Sunrise Water Pool Villa / Sunrise Two Bedroom Water Pool Villa

• 享房種提升

• 包 一次60分鐘Spa及釣魚活動

• 包當地來回內陸機及快艇接送

• 包早午晚自選餐廳、餐廳酒吧酒精及非酒精飲品、Mini-Bar、浮潛導覽、非機動水上活動、浮潛用具、瑜伽

• 可更改日期

預訂日期：2020年11月30日前

入住日期：2020年11月1日 - 2021年12月31日