【營事檔案】味噌茄子肉燥　惹味不油膩

說到關於茄子的料理，不外乎就是魚香茄子煲或煎釀三寶，但兩者的烹飪方法都需要用油炸，在家製作亦較為複雜，而今次和大家介紹的味噌茄子肉燥，預備材料較簡單，而且十分美味，十分適合大家。

茄子 含極強花青素

茄子帶着紫色的外皮，鮮艷的顏色更為菜色添加了不少色彩，但有沒有人知道，茄子呈現紫色是因為它含有一種極強的抗氧化物花青素。這種營養素好處多多，例如能抑制壞膽固醇的氧化作用，並預防血栓在血管中形成，幫助減少患上心血管疾病的機會。另外，花青素也有助護眼，幫助增強夜間視力和促進眼部血液循環。此外，茄子亦含有鉀質，能幫助身體維持體內水分和電解質平衡，同時亦能有助降低血壓，維持心臟健康。

不建議白烚

不少人都用油炸的方法烹調茄子，目的是保留着它的紫色。事實上，高溫的油炸方法會令攝取的熱量增加。不過亦不建議用白烚的方法，因為會令當中的水溶性營養素花青素流失，所以建議茄子可以用蒸或快炒的形式來煮，可以保留營養素之餘亦較健康，而且今次用味噌來配搭茄子亦別有風味。

【味噌茄子肉燥】

材料：

茄子 1條

免治豬肉 80克

雞湯 70毫升

蒜頭 2粒

葱 1棵

調味料：

清酒 1茶匙

味噌 3湯匙

豉油 1茶匙

胡椒粉 半茶匙

糖 1茶匙

做法：

1.把茄子切塊、蒜頭和葱切粒，備用。

2.把清酒、雞湯、味噌、豉油和糖混合成為醬汁，備用。

3.熱鑊加少許油，放入茄子和醬汁翻炒數下。

4.放入免治豬肉、蒜蓉、胡椒粉翻炒，加蓋煮約2分鐘便完成

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。