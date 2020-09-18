【電影雜誌貼心水】湯漢斯被睇好再爭奧斯卡影帝

由於新冠肺炎的關係，《第93屆奧斯卡金像獎頒獎禮》押後至來年4月25日舉行。雖然仲有7個月時間先舉行，但美國權威電影雜誌《綜藝》（Variety）今日就率先預測奧斯卡各獎提名走勢。

最令一眾影迷關心的影帝影后方面，雜誌就睇好三位金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、加利奧文（Gary Oldman）以及湯漢斯（Tom Hanks）將好大機會再爭獎！其中兩屆影帝湯漢斯就有機憑新作《News of the World》繼2001年的《劫後重生》（Cast Away）20年後再爭影帝寶座！

至於影后方面，他們就睇好金像影后《Nomadland》法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）以及《Pieces of a Woman》威尼斯出爐影后Vanessa Kirby爭獎。而已故《黑豹》（Black Panther）男星Chadwick Boseman亦有望憑遺作Netflix的《Ma Rainey's Black Bottom》提名最佳男配角。而《綜藝》亦睇好迪士尼真人電影《花木蘭》（Mulan）提名最佳服裝設計，該片由德國著名女電影服裝設計師Bina Daigeler設計戲服。