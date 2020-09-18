香水小知識　入手前要識

聞香識人，嗅覺往往比視覺更快走到人們的認知當中，猶如在食物上桌前，香味總能先引起食欲。香氣有如一件看不見的衣服，它代表着你的個性、品味以及第一印象，所以香水亦成為不少絲打生活中不可或缺的一部分，但有關香水大家又了解幾多呢？

香水的種類？

香水分為香精（Parfums）、香水（Eau de Parfum）、淡香水（Eau de Toilette）和古龍水（Eau de Cologne），四者的濃度、維持時間、適用場合均有不同。香水愈濃，噴的地方應該愈少愈集中，以免氣味太過。

香精屬於濃香型，濃度15%~30%，香氣持續時間是5~7小時，較適用於宴會、演出、正式聚會或晚上外出使用。

香水屬於清香型，濃度僅次於香精，在10%~15%之間，香氣持續時間約5小時，較適用於白天聚會或辨公室中使用。

淡香水屬於淡香型，濃度5%~10%，香氣持續時間3~4小時，較適用於上班及日常休閒動時使用。

古龍水屬於微香型，濃度2%~5%，香氣持續時間1~2小時，較適合於運動前、後及沐浴後使用，揮發性高，可以作為一種氣氛轉換，可全身使用。

按季節選擇香水？

對於長期使用香水的人來說，通常是不建議「一瓶香水用到底」的，一來是長期使用同一款香味會對這種味道變得「遲鈍」和「麻木」，二來是香水的香氣會隨着季節和天氣而改變。氣溫較高時香氣較濃，濕度較高時香味更易殘留，所以不同季節可選用不同香調與濃度的香水。在溫暖潮濕的春天可用清新的花、果香；在炎熱的夏天可用清爽、天然的植物、草本香；於微風輕吹的秋天可用較濃而帶微辛調的植物香或帶甜的果香；於寒冷的冬天則可選用濃濃的清甜花香和辛辣調的香水。

新手入門可以點揀？

對於新手來說，最難以控制的是噴香水的量。因此剛開始買香水的時候適宜選擇淡香水，而香水的味道可以選擇淡雅的花香或清新有活力的柑橘調。

噴香水的最佳時間？

一支香水的味道有分基調、前調、中調和與人體體香混合後產生的後調。一般來說中調最能表現香水的特色，也是味道最佳的時候。而前調在噴出來後大概會維持10分鐘左右，消失後中調會慢慢浮現，因此噴香水的最佳時間是出門前20分鐘左右。

噴香水的位置？是否分場合？

香水應該避免噴在容易出汗的位置，飾物、棉質、絲質、皮革衣物及紫外線容易曬到的地方也應避免。一般來說，香水可以噴在耳後、頸後、手腕、腰、大腿內側、腳腕內側等體溫高且不容易接觸太陽和流汗的地方。而在某一些場合，噴香水的位置也有講究，例如參加宴會時應該噴腰以下的位置，以免香水的味道影響了食物的味道。醫院、日常辨公、會議或下雨天的日子應選用淡香水；舞會、晚宴可使用濃香水，而品鑒會、葬禮就不太適宜噴香水。