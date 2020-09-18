惠康粉紅驚喜　中秋倍賞你

【營業資訊】香港人素來追求生活品味，對烹調食物的工具以至可隨身攜帶的保溫杯亦愈來愈講究，既要有內涵，亦要外表吸引，務求全面感受美食。惠康超級市場帶來中秋粉紅驚喜優惠，隆重推出德國孖人牌保溫杯及刀座系列換購活動，由9月18日起，凡yuu會員購物滿港幣$138，即可以低至近1折的優惠價換購德國孖人牌粉紅系列，一套四款包括保溫杯連茶隔、保溫燜燒罐、刀座套裝7件及一按即開保溫杯，數量有限，換完即止。德國孖人牌粉紅系列配色迷人，簡約時尚，絕對是內外色藝雙全！

惠康呈獻粉紅驚喜 中秋倍賞你

惠康獨家換購德國孖人牌的保溫杯及刀座系列，美感十足而且兼備實力，保溫杯與保溫燜燒罐同樣採用不銹鋼雙層真空設計，有效保持食物熱或冷溫度，其中保溫燜燒罐，更可無火燜燒，密封蓋上配有不銹鋼小勺，非常實用；而刀具經FRIODUR®冰煅工藝製造，具柔韌性及抗腐蝕性，加上可拆卸分體木製刀座設計，易於拿取，方便收納。集齊全套，輕鬆自煮！

由2020年9月18日起，保溫杯連茶隔 420ml及保溫燜燒罐 700ml 可供換購；而由2020年9月25日開始，則可換購一按即開保溫杯 450ml 及刀座套裝7件。貨品數量有限，換完即止。

9月18日起開始換購

ZWILLING® 保溫杯連茶隔 420ml：

yuu會員換購價HK$88(原價HK$799)

雙層真空設計，內層採用18/10不銹鋼，保持食物熱/冷溫度，效果持久，配合防滑底，而且配備茶隔，方便實用，可輕鬆沖泡花茶與水果茶等。

ZWILLING® 保溫燜燒罐 700ml：

yuu會員換購價HK$100(原價HK$999)

隨行無火燜燒，方便又節能，外蓋可當小碗或杯子使用，密封蓋上配有不銹鋼小勺，非常實用。採用雙層真空設計，內層是18/10不銹鋼，保溫食物熱/冷更持久之餘，杯底備有防滑底墊，避免滑倒，而大口徑設計，使用及清洗都方便，可燜燒湯、粥、飯及甜品等。

9月25日起開始換購

ZWILLING® Now S 刀座套裝7件：

yuu會員換購價HK$900(原價HK$2,999)

套裝包括3吋長蔬果刀、6吋長砍骨刀、7吋長多用途刀、7吋長中式廚刀、多用途剪、磨刀棒與刀座。設計創新，採用特殊配方不銹鋼與八道工序的手工刃口精磨，切配鋒利持久，而刀面經FRIODUR®冰煅工藝製造，具柔韌性及抗腐蝕性，加上可拆卸分體木製刀座設計，易於拿取，方便收納。

ZWILLING® 一按即開保溫杯 450ml：

yuu會員換購價HK$88(原價HK$799)

雙層真空設計，內層是18/10不銹鋼，能持久保持食物熱/冷溫度，只要單手輕按杯蓋按鈕，就能夠輕鬆打開瓶蓋，方便飲用，加上安全鎖扣，防止溢漏，而杯底有防滑底墊，避免滑倒。