鼓勵本地創作！王梓軒疫市開網店邀粉絲合作

歌手王梓軒於美國避疫期間除了籌備雙黑膠唱片，亦萌生開網店念頭，除了出售他的唱片外，更售賣與他有關的日用品，例如為粉絲設計的口罩夾等。他更透露即將與香港品牌合作，推出一系列由粉絲設計的創意襪仔，他說：「我依家招募歌迷投稿，邀請佢哋用我嘅歌搵靈感去創作，再由我同品牌揀最優秀嗰幾款印製，啲襪拎去賣之後仲有分成喇！」

座右銘命名

他最興奮網店將會推出自己的品牌，中文意思是「你的節奏，我的靈魂」，他解釋：「係我出道以來嘅座右銘，意思係我嘅靈感來自大家共鳴，你哋腦海入面一個節奏，變成我靈魂一團火。我會諗辦法去同一啲我喜愛嘅品牌合作，我覺得又可以highlight到歌迷嘅創意，又可以鼓勵到一啲我喜愛嘅香港品牌，讓更多人認識佢哋嘅作品，一舉兩得。」

向奧斯卡級戲劇老師學戲

梓軒最初到美國的時候，本來想約不少製作人斟洽當地的電視劇及電影項目，可惜遇到疫情，曾一度陷入迷惘不知所措，他說：「呢大半年，我突破咗地域疆界，同美國⻄岸、東岸、新加坡、內地及香港嘅朋友利用視像傾劇本，甚至做音樂，令我深深感受到，好嘅作品原來都係喺痛苦及逆境當中創造出來。」此外，他亦利用空餘的時間去學戲劇，並說：「我喺LA搵一位專為奧斯卡級演員指導嘅戲劇老師學戲劇演出及聲音運用，初時以為網上教學會難啲，但原來對住個框做戲，令自己學識運用鏡頭嘅技巧，呢個係意外收穫。」