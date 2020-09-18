韓系轉屏手機　向經典致敬

LG Wing最大賣點是主屏幕可90度旋轉，由直向變為橫向顯示，並露出下方副屏。（互聯網）

曾經何時手機形態變化萬千，單是日系機，便翻蓋、旋蓋、直板滑蓋甚麼稀奇古怪樣子都有，而2008年推出的Sharp SX862更憑「轉動式」闊屏幕而叫人印象深刻。剛剛發表的LG Wing，便正正向這一代經典致敬。

LG Wing機面是一個6.8吋P-OLED FullVision全面屏，順時針旋轉90度會變成橫向顯示，這時會露出下方的3.9吋副屏幕，兩個屏幕可同時顯示一個App，也可同步操作不同程式。官方稱之為「Swivel」模式，例如主屏玩賽車Game、副屏幕顯示賽道路線，又或一邊導航一邊通話；影相的時候更可一個屏幕取景，另一個屏幕進行編輯。耐用度方面，轉軸內置了液壓減震器，能在主屏幕旋轉時減少零件承受的壓力，官方就指可旋轉20萬次，算是相當耐用。

手機內置3鏡頭相機，分別是1顆6,400萬畫素主鏡頭、1顆1,300萬畫素超廣角鏡頭及1顆1,200萬像素超廣角鏡頭，為何有2顆超廣角鏡頭？因為1,200萬像素1組只在屏幕旋轉後啟動，這時用戶可把副屏當作手把，配合六向移動感應器，就能拍攝出如雲台般的穩定畫面。

相較於外形的破格，LG Wing的核心部分就偏向保守，只用上S765G處理器及8GB RAM，並只有128GB儲存空間。暫時所知會有極光灰（Aurora Gray）及幻影藍（Illusion Sky）2色，將於下月於南韓率先開賣，其後再登陸北美與歐洲市場，至於香港？觀乎廠商近年在本地出機的「積極性」，看來要等等了！