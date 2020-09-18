科技加持　開學神器有冇用？

學生們陸續復課，又是時候添置文具。其實市場上有不少文具都加入科技元素，今次就為大家實測3件新產品，究竟實唔實用呢？

第一件介紹的CZUR Shine Ultra，外形似足一盞書枱燈，其實是一個便攜掃描器。內置1300萬像素鏡頭以及補光燈，只要透過USB線連接電腦，再於電腦上安裝專用程式就可以使用。Shine Ultra可以用來掃描一般文件、證件之外，最吸引是支援專利既曲線平整技術，可以將帶有少少彎曲的書本內頁，平整掃描出來。實試掃描速度極快，文字清晰，而內頁只有輕微變形。

想掃描書本效果更好，可以用手指輕輕拉平書本，程式自動將入鏡的手指裁走。同時附送腳踏小配件，用腳一踩就開始掃描，毋須一邊拉直書本、一邊控制電腦程式這樣不方便。

程式內可以選擇不同的掃描設定，例如黑白、彩色模式、平整紙張、曲面書籍等，亦可以進行後製，包括旋轉、剪裁、調校對比度等，功能多多。留意品牌將於9月28日在網上平台Searching C推出 早鳥優惠，填妥問卷即時減HK$300，更加抵玩。

學生上堂需要抄筆記，有沒有想過筆記簿可以不斷循環使用？新一代Rocketbook系列，驟眼看與一般筆記簿沒有分別，附送一枝Pilot Frixion擦得甩的原子筆，配合Rocketbook的特製紙張，寫字後只要用濕布或濕紙巾就可以極速抹掉所有內容，不留痕迹。

Rocketbook更對應手機App，可以將整頁內容掃描至Google Drive、Dropbox等雲端儲存空間，同時可以將英文由實體文字電子化。Rocketbook提供不同尺寸及內頁款式，例如比掌心稍大的Mini、單行紙、點網格或者將一次過備有7款內頁款式的Fusion。

提起打印機，相信大家都會聯想到一件巨型產品，但PrintPen就一反傳統，用上筆型設計，備有26mm打印頭及墨盒。用法簡單，只要連接手機App就得，之後大家可以於App內自由輸入文字、圖像，中文字亦無問題。

官方指PrintPen可以打印於唔同物料上面，紙張、布料、木材、陶瓷、玻璃等。實試印到白紙、木盒抑或毛巾都冇問題，打印效果清晰，打印完亦不易甩色。不過表面比較滑的金屬水杯，成功打印，但就一捽即甩。PrintPen另一賣點是可以用於不平坦表面，例如圓柱形的表面。原裝有海軍藍色墨水，同時可另購其他顏色墨水，包括黑色、紅色、螢光藍色。