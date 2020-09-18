【一切從簡】張寶兒同袁偉豪未計劃舉行婚禮

藝人張寶兒（Bowie）昨晚在社交平台宣布被男友袁偉豪（Ben）求婚成功，今日她在牛頭角一棟商業大廈拍攝新劇《兒科醫生》，約下午三時多，她落樓見記者接受訪問，見她全程心情輕鬆愉快、明艷照人，記者先恭喜她，她即笑不攏嘴。講到她手上沒有戴上3卡求婚戒指，她笑言因為要開劇。問到為何求婚一周年才公布喜訊？她笑言：「因為一周年日子比較特別，所以尋日公布。（之前唔知Ben會求婚？ ）真係唔知，早上因為我有時差所以同佢去跑步，冇任何計劃，隨緣咁發生。」

講到求婚時兩人都感動流淚，她笑言：「其實我唔知佢喊，後尾睇返片先知佢喊，我嗰陣好震撼，好似充血上腦咁，聽唔到佢講咩。（因為你淨係掛住望戒指？）哈哈，嗰時睇唔到嘢，畫面矇咗，同想像中嘅情緒、畫面唔同，因為身邊冇其他人，所以冇任何壓力去控制情緒，嗰陣好震撼，聽唔到同睇唔到其他嘢。」

講到受疫情影響，可會心急舉行婚禮？ 她謂：「唔心急，希望大家喺放心、安全嘅環境下享受呢件事，同大家分享。（計劃幾時舉行婚禮？）未有計劃，構思緊，依家大家都比較忙，我都盡力抽時間處理。（最快都要出年先舉行到？）希望啦，等疫情穩定啲。（會喺香港定外國搞婚禮？）睇吓情況，睇香港定係外國，睇吓出唔出到國做。」問到想婚禮如何舉行？她謂想與家人、至親好友分享就夠，問到可會搵伴郎伴娘？她謂一切從簡：「大家未必需要會理呢啲繁瑣事情，希望大家享受。」

問到Ben許下甚麼承諾？她表示：「一個婚姻，希望以後一齊行，建立大家嘅家庭。（心急生BB？）唔心急，一步步嚟。」問到她之前可是已影了婚紗相？她笑言：「嗰啲係自己影嘅fashion相，冇佢。（計劃幾時影？）希望一齊夾到時間，同埋希望可以外面影。（邊度？）如果去到再話畀大家知，要安全為上。」而講到兩人之前聯名買新樓，她謂新樓仍在裝修中，問到爸爸可會送樓給他們做結婚禮物？她笑言不清楚。