謝嘉怡素顏冇得輸　盤點近年港姐邊個係顏值冠軍

出爐港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）自當選之後，佢社交網一出Post就有大批網友衝去力讚，就好似佢連日晒出素顏真面目嘅相，正面大頭照角度都唔就吓都咁省鏡，冇Filter冇花巧一樣多人Like！其實近年嘅港姐冠軍都有唔少話題女星，就好似「十優港姐」麥明詩、「爆粗港姐」馮盈盈、「敢言港姐」雷莊𠒇咁，真係位位都噏得出名！

2019年冠軍黃嘉雯（Carmaney），參選時成日都同其德國男友Matej放閃，依家佢剛卸任，暫時未有演藝作品，不過佢都一早揚言想向劇界發展，本身又考埋寵物美容課程增值，睇嚟佢只差一個機會。

2017年冠軍雷莊𠒇被指跟哨牙球員蘇亞雷斯撞樣，因不堪被網民攻擊而發炮還擊，更加直言留港嘥時間，即飛往荷里活發展，最近更嗒埋大隻老外演員，而佢素顏就…

2016年冠軍馮盈盈晚晚都喺劇集《反黑路人甲》同大家見面，今日更被指獲男友鄭衍峰開綠燈融入富二代圈，不過佢令人印象深刻就一定係佢嗰把口，上至獲網友尊稱「性博士」，下至「粗口港姐」，都一樣咁顛覆大眾對港姐冠軍嘅形象。

2015年冠軍麥明詩由參選開始就已經全港都識，皆因佢以超高學歷入圍，中學會考10A狀元加上劍橋大學畢業，貨真價實又靚又有智慧。而佢素顏就成個鄰家女孩Feel出晒嚟，仲同麥媽媽好似樣添！