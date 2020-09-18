本日日本：對住瀨戶大橋Glamping

日本的Glamping設施愈開愈多，有親近大自然的、有豪華的、有附設多元化活動的，最新一個是位於岡山縣倉敷市的SETOUCHI GLAMPING，期間限定由9月25日開放至2021年1月17日，以「自然」、「貸切」（即包場、私隱度高）為主題，而且位置算便利，位於鷲羽山下電Hotel的範圍內，乘坐JR於兒島站落車有免費專車接送。設施的一大賣點是正正望着瀨戶大橋，這座大橋是世界最長的鐵路公路兩用橋樑，連接日本本州岡山縣倉敷市及四國地方香川縣坂出市，橫跨瀨戶內海，風景很壯麗，尤其在夕陽映照下，更是令人陶醉。園區設有兩個住宿用帳幕，每個可住4人，住宿期間的餐飲由料理研究家大原千鶴監修，晚餐是使用當地食材製作的燒烤餐，早餐則是西式風味，同樣使用當地新鮮食材。此外亦會使用備前燒製成的餐具、牛仔布桌布等當地工藝品，融入了地道特色。由於Glamping營地位於酒店內，於住宿期間可以使用酒店的大浴場及洗手間等設施。附近也有不少好玩的地方，例如坐船欣賞瀨戶內海風光、在無人居住的「釜島」上看日落、在海灘或碼頭釣魚、步行至鷲羽山展望台等等，體驗各種親近大自然的活動。

SETOUCHI GLAMPING

地址：岡山県倉敷市大畠1666-2鷲羽山下電Hotel內

價錢：每位每晚30,000日圓起（約HK$2,220）