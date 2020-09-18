Copperline 銅線口罩 革命性令新型冠狀病毒失活

【特約報道】香港–根據今個月初最新公布的科學測試結果，證實 Copperline 銅線口罩是市場上第一款及唯一一款可令新型冠狀病毒(COVID-19)失活、以及可終止其核糖核酸 (RNA) 複製的可重用口罩。

是次測試於今年7月7日至8月19日，由亞洲大型微生物研究所南韓全北大學 BSL3 實驗室進行。該認可實驗室測試了 Copperline 銅線口罩與普通口罩接觸新型冠狀病毒的狀況，研究主要測試兩種口罩消除病毒的能力和口罩的可重用性。

研究員透過免疫熒光測定，研究發現30分鐘後，含22%銅的 Copperline 銅線口罩幾乎全無熒光信號，代表大部分病毒被消除，而一般沒有銅的外科口罩則呈現強烈綠熒光信號。研究員又進行定量實時聚合酶鏈式反應測試，發現 Copperline 銅線口罩上新型冠狀病毒的相對表現量顯著減少，進一步確定免疫熒光分析的測試結果。

在可重用能力方面，研究員發現 Copperline 銅線口罩即使清洗 30 次後，仍然可以令病毒失活。

領導是次研究的南韓全北大學教授兼院長 Dr. John Hwa LEE, DVM, PhD 說：「是次測試證實銅可以迅速有效令新型冠狀病毒失活，抑制其核糖核酸的複製，並降低病毒的感染性，這是因為銅的氧化作用及 DNA 結合力，令銅可以結合並從而打亂其螺旋結構及破壞完整的病毒質膜，最終可以殺死病毒。簡而言之，銅是減慢新型冠狀病毒傳播的 必要及強大元素。」

「含有 22%銅並以專利三層紡織技術製造的 Copperline 銅線口罩，有助增強對抗新型冠狀病毒的能力，其獨特結構更有效殺滅口罩上的病毒。透過三層結構增加銅離子與黏附於口罩上病毒粒子的互動空間，加強了口罩殺菌抗病毒的能力。」

銅的抗病毒及抗菌特性人所共知，而李博士再證實銅離子比其他金屬離子更加優越。在一個相關實驗中，他比較銅離子與鐵、鋁和鉻等七種金屬，發現銅離子比其他七種金屬離子優越高達五倍。

「新型冠狀病毒疫情嚴重擾亂各地生活和商業，打擊全球經濟。」韓國 Copperline 銅線口罩製造商 LSK Finetex 有限公司行政總裁 JW Kim 先生解釋：「由於疫苗尚未推出上市，我們現時最需要的是有效防止新型冠狀病毒傳播的非藥物措施。我們的Copperline 銅線口罩含有 22%離子銅線製造，以專利 3D 多層結構設計，不單透氣度高，亦確保口罩能將新型冠狀病毒鎖定及消滅。」

韓國 Copperline 銅線口罩有三層紡織結構，接觸面部的口罩內層及口罩中層加入 22% 密度的離子銅線。Copperline銅線口罩除了抗病毒外，經測試具超卓的抗菌和除臭功能，有效消除口腔細菌令口罩產生的異味。另外，Copperline銅線口罩亦能達到高效紫外線防護及釋放遠紅外線，幫助血液循環，促進肌膚健康，其人體工學設計亦令用家佩戴時更加舒適。

韓國 Copperline 銅線口罩堅守可持續發展及環保原則，產品榮獲韓國環境局環保證書確認為綠色技術產品，並已列入澳洲治療用品登記冊（ARTG），另外正待美國食品藥物管理局（FDA）批核。

Copperline 銅線口罩由韓國製造，備有大、中、細及加細四個尺碼，具多款時尚顏色：黑色、炭灰色、海軍藍色、淺灰色、墨綠色、粉紅色、珊瑚粉紅色、天藍色和芥末黃色。

Copperline 銅線口罩現於香港 LOG-ON、莎莎、百佳超級市場、屈臣氏、GO WILD 及 HKTV Mall 有售。華基國際控股有限公司負責全球推廣、品牌形象和銷售，而Arrowana 國際有限公司則為香港地區主要銷售代理。

Website: www.copperlineofficial.com