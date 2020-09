Dunk High SP密歇根大學配色　復刻登場

由Peter Moore於1985年設計的籃球鞋Nike Dunk,當年推出之時品牌就用上「Be True to Your School」為口號,以University of Michigan(密歇根大學)、University of Kentucky(肯塔基大學)、University of Iowa(艾奧瓦大學)及Syracuse University(錫拉丘茲大學)等8間NCAA大學籃球隊為靈感創作各款專屬配色,多年來Nike不時都會復刻這些起源自美國大學籃球賽事的經典配色,去年尾推出的Off-White x Nike Dun Low當中亦有選用「Michigan」配色組合。

今回,Nike Dunk High SP「Michigan」亦再次復刻登場,設計採用皮革物料製作出經典修長的高筒鞋型,並配上密芝根大學代表性的藍黃撞色去演繹。為配合鞋款於9月19日率先於JUICE銅鑼灣店推出,JUICE特別邀請包括:Chef、DJ Prepare、Tyson Yoshi及Tiab等多位Hip Hop Rapper以大學年刊為靈感拍攝照片,以「Be True to Your Crew」呼應當年Nike Dunk面世時的「Be True to Your School」主題。