﻿【美女饕廚】米芝蓮一星法國菜

很久沒有吃過這家法國餐廳了，位於尖沙咀半島酒店，是米芝蓮一星。感激朋友安排來試Chef Albin Gobil的新菜式，令我試到這位年輕活力的主廚把烹飪熱情帶給了歷史悠久的法國佳餚餐廳。

這裏的優雅氣息，隨住時間的流逝，魅力更勝從前。主廚Chef Albin Gobil可以說是美食界的新星，引領着大膽的烹飪元素，菜式充滿創意，創新和精緻，創造融合多種食材的風味、香氣、質感與精美外觀而成佳餚，塑造了一碟碟的藝術品，令我感到烹飪藝術無窮無盡的可能性。他的烹飪風看似簡單，卻別出心裁，這是與前行政總廚Xavier Boyer的共同哲學。

首先奉上的是法式小點和3款熱騰騰的麵包，配上法國牛油和特色辣椒牛油，為這次盛宴揭開神秘面紗，我們都非常期待下一道菜。

鱸魚薄片刺身沙律，魚肉嫩滑有咬口，配上芥辣忌廉、新鮮切片小蘿蔔和青檸汁，完美帶出魚的鮮味，亦非常醒胃。

之後是鵝肝醬，質感像牛油般軟滑細緻，配上小布冧和新鮮白核桃以增加層次風味，配上焦香多士，令整道菜升華至更高層次，餘韻還帶點甜酒香，味道達到完美平衡。

之後是我在這餐中最喜愛的一道菜，是南瓜湯。看似很簡單，其實充滿驚喜！色澤鮮黃油潤，裏面放入法國黑喇叭菌和陳年巴馬臣芝士，用黃薑粉和鼠尾草吊味，配上帶點脆口的小雲吞，散發出驚艷濃郁的誘人香味，每道食材都能散發出獨特的存在價值，令每一啖都是極級享受，是必試推介！

到主菜，是比目魚，煮得剛剛好熟，肉質結實得來會略帶嫩滑，紫菜牛油汁慢慢滲入魚肉中，帶出魚的鮮甜味，配上黑青口和法國白豆，配上Dom Perignon香檳，完美演繹。

在我心目中，遠遠超出米芝蓮一星的水準。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）