黃妍儲紙仔鎖住音符　布睎尤垃圾桶搵牙套

日前深水埗富昌邨有兩兄弟因「掉垃圾」問題而在家中互毆，不少藝人都曾經將一些珍貴或者有用嘅物品當垃圾掉咗，相當難忘！

星第二代、徐少強女兒徐頴堃：「我好細個嘅時候就係由婆婆照顧，屋企比較嚴，唔會成日買禮物，有日行街我被一個深綠色嘅火機吸引住，如果你轉個火機就會有啲影像變吓變吓，而打開個火機係冇火，反而會係播放音樂，婆婆見我被迷住就送畀我，咁我就一直都將呢個火機當寶物咁Keep住，收埋喺Lego桶入面。」

當婆婆過身，徐頴堃好想再拎番個打火機出嚟，竟然發現唔見咗個Lego桶：「我周屋搵都唔見，後尾阿姨同我講因為我唔再玩Lego，就送咗畀人，嗰陣好傷心，覺得婆婆唯一畀我嘅一樣物件都唔見咗，但搵唔番都冇辦法，惟有將呢份掛住擺喺心入面。」

唱作歌手黃妍：「平時寫歌會隨手執啲紙就寫低，但好多時都會掉咗！掉咗我又冇記性，記唔到寫咗啲咩，有啲歌就係因為咁冇咗，再寫番都唔係同原本一樣嘅Melody，所以依家我寫咗啲音符喺張紙度，都會放入個Folder入面，到有時間先處理番，其實嗰堆嘢係好似垃圾咁，但寧願儲多少少似垃圾嘅嘢，都好過掉咗啲有用嘅嘢。」

選美出身嘅藝人楊埕：「我成日都唔見嘢，但係又唔會話無啦啦揼咗啲嘢嘅，我成日會將要食嘅藥（補充品）用紙巾包住，點知當咗垃圾掉咗；又曾經試過唔見咗個篋，入邊有兩部相機、電腦，衫褲鞋襪，好多嘢全部冇晒，有可能係搭車唔見咗或者留咗喺條街度。」

中葡混血兒女神布睎尤：「我會將啲好珍貴嘅嘢放喺櫃桶入面個盒裏面，好少掉咗收藏，個盒裏面有由細到大朋友寫畀我嘅信、生日卡、利是封同情信，會好好收藏。但就試過唔小心掉咗個牙套。」

布睎尤認為好多有箍牙經驗的女生都有以下經歷：「因為我係箍隱形牙套，兩個星期就要換一個新箍，好多時出街食飯要除牙套，我習慣用紙巾包住，但試過好多次當垃圾畀啲侍應收咗掉，有次又係咁掉咗，要走入廚房垃圾桶搵，因為隔咗段時間，麻煩咗啲洗碗姐姐幫手搵，最後都換唔到，結果嗰晚返屋企要逼住戴下一個牙套，勁痛，痛咗好耐。」