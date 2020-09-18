買樓投資！張秀文主攻400萬上車盤

藝人陳敏之與張秀文為無綫節目《big big shop中秋感謝祭》錄影，早前被拍到四出睇樓的秀文，問到是否努力儲錢中？她說：「一直都儲咗好多年，但進度好慢，加上疫境關係，儲畜數字係直線下降，都諗住揀啲400萬以下，又唔太方便嘅地區做目標，唔想靠屋企人，依家出面租樓OK，但買樓投資係理想。（搬返屋企住！）屋企已經冇我嘅位置，媽咪唔願意接收我，佢話或者我搵個老公一齊買樓會快啲，但呢個人選未出現，我相信緣分，等唔時機就會出現。」

與黎諾懿合作煮食綜藝節目的敏之，透露這次會在節目中分享小朋友食物伴碟製作，複雜菜式則交由諾懿處理，問到可會打友情牌邀請嘉賓？敏之說：「公司都搵咗好多，希望真係發掘到啲隱世廚神，好似黃智雯，可能到時跳住舞煮呢，仲有陳煒，知佢平時會煲湯，但我未試過佢手勢，男仔方面我就知梁競徽識煮嘅。」

敏之於接受普通話訪問時，對於早前上載一張涉政治取向的照片，到社交平台被內地網民狙擊，她表示已在社交平台澄清，更說：「我都係愛國愛港嘅藝人，好心痛，其他人又誤會我，幅圖我唔想講太多，我想代表我嘅宗教，用愛去平息所有風波，其實藝人受網絡欺凌情況嚴重，件事都令我心情低落。同埋都見到外地好多藝人受到傷害，最後了斷自己生命。」