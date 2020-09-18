天才小廚神！何基佑囝囝4歲入廚學揸刀

不少家長視廚房為兒童禁地，但藝人何基佑（Kay）的兒子早於4歲就開始揸刀下廚，齊享親子入廚樂。而身為育兒專家的Kay在疫情下停工不停做，正構思製作全新節目教導小朋友財理之道。

藝人何基佑跟不少香港人一樣在疫情下升呢為廚神，不時為親友下廚炮製美食，他表示：「我本身都鍾意煮嘢食，但疫情前冇咁大迫切性，疫情下動力大好多，喺禁聚令下唔可以一家人出去食飯，就自己下廚。（你煮嘢食好叻﹖）我媽媽係烹飪高手，佢食過一次嘅嘢就可以煮番出嚟，我喺佢耳濡目染下都學到啲。（最拿手係咩？）威靈頓牛柳，朋友生日我會整嚟送禮。」而Kay最近應邀在平台《Towngas Cooking煤氣教煮》中拍攝短片分享廚藝。

Kay透露除了媽媽及太太擅長烹飪，其現年五歲大仔已能跟他一齊下廚，雖然不少家長認為小朋友年紀太細不適合做菜，容易發生意外，但Kay指參考外國，小朋友三歲就可以揸刀：「我個仔四歲就揸刀，係小朋友嘅刀，但當然要有家長陪同，煎蛋同整班㦸係冇問題。不過佢整嘅嘢係唔可以畀外人食用，只可以我哋自己食。」他認為一個喜歡烹飪的小朋友，不會太頑劣，因為烹飪過程要按部就班。

至於在工作上，Kay坦言疫情下司儀工作難免減少，而由Kay製作的育兒節目《超級奶爸》向來甚受歡迎，但他稱今年內未必開拍第四季，反而正在構思新節目：「我係兒童財商課程導師，所以我想製作一個節目係教小朋友如何理財，以及教家長如何去教小朋友理財，但疫情期間家長未必放心畀小朋友拍攝，所以依家做緊前期籌備工作。」

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