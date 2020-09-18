事業愛情雙線發展　陳婉衡任性不再戀上大男人

30歲藝人陳婉衡（Alycia）宣布被「私有化」，即使男友比較「大男人」，她亦樂意照單全收。未來日子她計劃推出自家品牌運動服，希望繼續事業愛情兩得意。

Alycia談起她的「學生情人」時不停甜笑，這位爆肌男友對她相當體貼細心，難怪她甘願被綁！談到對方的表白經過，她說：「佢跟我上健身堂冇耐，健身室就因為疫情而關門，我同佢改喺戶外上課，好自然就約埋課後一齊食嘢。我當時都覺得彼此有好感，點知佢好直接咁話鍾意我，我回佢話唔想發展太急，慢慢相處吓先，但冇耐就開始拍拖喇。」

Alycia形容以往拍拖的態度是任性兼硬頸，未必會體諒對方，每每令感情出現問題，但今次情況逆轉：「佢都大男人嘅，唔鍾意我性感，要解釋畀佢知工作需要，估唔到佢咁樣（大男人）我又受喎。（閃婚？）係向住呢個方向嘅，但暫時enjoy the moment 啦，唔想有壓力。」

這段感情絕對可以形容為「愛在瘟疫蔓延時」，她說：「平常嚟講拍拖都會有私人空 間，但依家避疫大家冇晒社交生活，再加上佢home office，我哋又住得好近，所以基本上日日見。都諗過疫情過咗，如果冇得日日見，自己會點？」疫情令她收入減少，但沉醉於戀愛中的Alycia仍懂幽自己一默：「連個客（指男友）都冇埋喇，哈哈！」

感情有着落，Alycia事業上亦找到目標， 正一步一步向理想進發：「依家同人商討合作， 計劃推出屬於自己品牌嘅運動衫。其實自從搵到運 動呢種人生興趣及目標後，成功將之前去到臨界點嘅抑鬱症掃走，依家說服埋身邊朋友齊齊做gym好有滿足感， 會放多啲時間向呢方面發展。」