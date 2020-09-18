恨有另一半照顧　鍾舒漫搞唔掂人際關係

歌手鍾舒漫（Sherman）早前自爆被行內人騙財，未知是否因而影響她對人的信任。她在社交網發文講人與人之間相處和關係如何維持，佢話：「每一日佔我們最大的空間就是關係，工作、家庭、朋友、伴侶及陌生人等等，就算你認為你是自閉你也需要跟自己相處對吧？包容，忍耐、接納、放下自我同時不縱容他人，懂得設下界線，適當時需發聲，不適當時需沉默，站在別人立場想，又要懂得顧及自己感受。每天這些東西都不停在挑戰我們，要有中庸之道實在需要時間的實踐。」

Sherman表示雖然每天很用心機去學習每一個關係的相交，有時甚至乎已經出盡全力，但也沒有自己預期的效果，佢認為：「每人步伐不同，今天他還沒有明白，你怎樣灌輸給他也不會明白，相反自己也是，幾年前也不明白今天明白的。萬物皆有時，努力種下了種子，突然有一天發芽你就明白當初是沒有白費的。我總是這樣想的，所以從不後悔自己嘗試過的。」佢表示這個道理自己是明白的，但心裏最想說的是：「好攰啊！可唔可以有人全天候當我BB湊？有冇人得閒過嚟服侍我。」佢最後加多句「有冇人得閒過嚟服侍我」，唔知係咪暗示好想有另一半呢？唔少網民留言叫她放鬆一點，做好自己本分便好了。