曾勵珍贈言一生受用　張衞健定死線轉行揸的士

藝人張衞健（Dicky）在電台節目《一起走過》訪問中盡訴風光背後的辛酸，投身娛樂圈初期，他經常入不敷支，在電視台職員餐廳賒借度日：「當年衰到我連每日去canteen食個豉椒牛河都冇錢，日日去餐廳老闆面前扮冇帶銀包。」終於被老闆揭穿，着他不要再「做戲」，更謂除了他之外，從不給人賒賬，因為相信他有天定能還晒所有飯錢，叫他以後乾脆來賒賬，獲得老闆特許，他就繼續賒賬，不過他亦有守諾言，將欠款歸還。

Dicky的演藝事業絕非一帆風順，曾大膽直闖無綫電視高層曾勵珍辦公室理論，事緣他與劇集《老友鬼鬼》的編審一起構思度自己的場口，於劇中加入自己的幽默創意。但曾勵珍下令將劇中他創作的大部分片段剪走，少不更事的他被訓示：「唔係敲門就要見你。」着他先與秘書預約，最後曾勵珍仍給他面子，讓他當面「再演一次」。

曾勵珍是「欣賞」Dicky的，但在尊重其他部門同事的決定下，允許他以配音後製的方法作出補救，還向他拋下一句令他行走演藝圈終生受用的金句：「你可能演男主角嘅作品唔多，但你應該開始要意識到任何一個創作人，特別係男主角，如果自己有創作的話，你就有一個社會責任，你任何一句說話講出去、任何一個動作做出去，都會對好多人有影響。」

Dicky又透露當年於公幹下榻的酒店梳妝枱創作劇本時，與老友吳國敬盡訴心事：「依家喺度寫緊《老友鬼鬼》嘅劇本，如果呢部唔得呢，我就去揸的士㗎喇！」因他自覺當時在電視圈發展已十年，如仍未做出成就，就無謂再浪費青春，同時亦需維持生計。及後他終憑首次擔綱演出的《老友鬼鬼》聲名大噪，節目收視大好，自此獲得觀眾認同。他認為機會是自己把握的，可見他曾付出的努力最終並無白費。