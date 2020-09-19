東方日報C1：許家傑搵鄭世豪掩護陪林淑敏買衫

「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑於處境劇的情侶組合非常受歡迎，更傳出戲假情真，不過各自有另一半的二人繼續不避嫌，日前於九龍區商場行街，男方極體貼陪伴伊人揀女裝，期間他們找來同劇的鄭世豪作掩護，並以「情侶檔」姿態為鄭世豪慶生，全程形影不離。

43歲林淑敏與37歲許家傑自3年前開始合作《愛．回家之開心速遞》以來，是劇中多對恩愛情侶中最深受觀眾喜愛的一對。雖然林淑敏早已為人妻，2013年下嫁圈外丈夫陳中原，而港男出身的許家傑又「名草有主」，與圈外女友感情穩定，但二人戲裏戲外亦非常投契，感情火速增長，除工作外，不時雙雙做Gym及行山。

怕被途人認出

上月許家傑生日，劇中演員與他一齊切蛋糕慶祝，林淑敏猶如女友般全程陪伴左右。之後許家傑於社交網透露拍了《愛》劇1,000集，當中最喜歡是他與林淑敏定情擁吻一集，令他極有感覺，難怪最近傳出他們假戲真做。早前二人被踢爆撇下同劇演員單獨約會，結伴往九龍塘行街。

日前他們又不避忌「合體」出巡，但今次由九龍塘轉移陣地，往尖沙咀的商場，期間找來同劇好友鄭世豪作掩護。當晚約7時許，林淑敏與許家傑並肩而行，步往該處的食肆，每當引來途人目光，他們甚為警醒拉遠距離，男方行遠數個身位，女方就拉低帽子不欲被認出，並急急腳步入食店內，許家傑見狀也匆匆尾隨，反而「包尾」的鄭世豪邊行邊撳電話，施施然步入店內的貴賓房醫肚。當晚林淑敏與許家傑「情侶檔」上陣，為鄭世豪慶生。

頻頻畀意見

三人於食店逗留了個多小時才埋單走人，再到附近店舖閒逛。當林淑敏於女裝部揀選心頭好時，許家傑頻頻在旁給予意見，不一會女方已大有斬獲並往付款，手持單據的她及後拿出戰利品，拼上許家傑身上來研究款式，「蜜蜜傾」了一輪才捨得離開往取車。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：