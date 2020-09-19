生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 你若跟隨眾人意見會享受到有趣的事，宜低調些，不求有功但求無過。

牛：↓ 財運不佳，今天賭博多數會失利。建議你還是撥出多些時間陪伴家人吧。

虎：→ 雖然你常常告訴自己金錢並不重要，但也得考量一下實際生活需要。

兔：→ 妒忌是不能解決問題的，宜先冷靜下來，檢討自己有甚麼不及他人吧！

龍：→ 工作的壓力大得難以負荷，還是先放鬆心情，出外充充電，才繼續搏鬥。

蛇：↑ 愛情運高漲的一天，特別是在下午後，會浸沉在愛侶的溫柔關懷之中。

馬：↓ 今天的工作繁瑣，想準時收工趕赴朋友的聚會，恐怕不能如你所願啊。

羊：↓ 是日沖煞，你的內心感到相當不安，改變環境可能是最理想的辦法呢！

猴：→ 異性朋友突然向你表白，令你不知所措，應考慮清楚才回覆，免失友誼。

雞：↑ 跟家人外出吃豐富晚飯，重拾溫馨的感覺，讓你感到開懷，笑逐顏開。

狗：→ 努力過後但沒有預期的成績，令你好不失望，請繼續加油，一定會成功。

豬：→ 當你心煩意亂的時候，能得到上司及朋友伸出援手，助你完成工作的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌