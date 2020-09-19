腦退化真的無藥可救？拆解腦退化元兇

【特約報道】為甚麼擊退腦退化那麼難呢？

原來我們的大腦有天然的守門員——血腦屏障(blood brain barrier，BBB)保護，阻止外來物質和化學物入侵，因此大部分藥物成分被屏障阻隔，無法進入大腦，令效用大打扣折，無法達到如期效果。

Seanol®海藻多酚 突破血腦屏障

「iSeanol®腦再生」所含珍貴專利成分——Seanol®海藻多酚，由韓國教授Dr.Haengwoo Lee美、日、韓科研團隊，耗資6千萬美元研發。在韓國無污染100米深海的黃金海藻中，提純出超強抗氧化物Sea Polythenol（專利名為Seanol®）。當中含有一種非常珍貴的天然化學物「Ecklotannins」，只能在特定的幾種棕色海藻中發現，擁有超強的抗炎能力，其抗氧化力是維他命E的230倍，其獨特的親脂性特質，極為罕有地能突破血腦屏障，使它的抗氧化功能可以深入保護及修補腦細胞核心，成功突破改善腦退化的最大難關。

擊退腦退化元兇 減少「澱粉樣蛋白」積聚

另外，李博士亦指出大部分腦退化人士，因為腦部氧化、代謝異常等因素，導致「澱粉樣蛋白」積聚，因而影響腦細胞傳導及再生能力，是引致腦退化的主要原因。經20多年反覆驗證，證實Seanol®可減少腦內「澱粉樣蛋白」積聚、改善腦細胞氧化反應、脂質代謝異常及腦部供血不足等腦退化成因，從而使腦細胞再生。臨床實證，服用「iSeanol®腦再生」初期已可見用家情緒回復穩定及睡眠質素提升。服用3個月後，更有助改善記憶、回復思考及認知清晰，讓腦退化人士及其家人重拾笑容、回復昔日生活！

腦退化並非無可挽救，請把握黃金機會，使情況得以及早改善及延緩，早日回復健康人生！

「iSeanol®腦再生」

銷售點：香港萬寧

售價：HK$980

查詢：2756 6136

網址：www.iseanol.com.hk

總代理：愛健樂（香港）有限公司