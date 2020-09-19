白羊：感情關係或較不穩，伴侶或較任性，但人緣及桃花運稍佳，較能投入情感生活。

金牛：體能欠佳，工作壓力較大，但情緒及家庭運較佳，公餘好好休息充電，表現更佳。

雙子：感情及親子關係雖仍帶點不穩，但辭令及思考力較佳，趁機多交流，助增進情感。

巨蟹：情緒及家庭運或較不穩，但財運稍佳，交換理財心得等，將有助提升默契與情誼。

獅子：人氣稍佳，但精神及辭令略為不穩，注意溝通，多予笑容和耐性，工作進度更佳。

處女：社交及財運轉佳，聯誼會友，有助招引工作及賺錢良機，宜善用公餘，增廣人脈。

天秤：人氣及情緒略為回穩，社交運稍佳。事業運一般，求職等若多尋意見，效果更佳。

天蠍：精神狀態雖帶點不穩，但士氣及鬥志回升，求職、轉職及謀事等，成數將會較高。

人馬：社交及財運或帶點不穩，但伴侶為增運貴人，若有公事或財政問題，宜多交流。

山羊：感情及事業運稍遜，情緒不穩宜多加自律，但人緣回升，助應付及化解各方事宜。

水瓶：工作壓力較大，宜多注意文書等工序，但出勤、公幹及海外項目等進展卻較佳。

雙魚：人緣及桃花運稍佳，較能享受感情及親子生活，多約會、多聚會，可助增進情誼。