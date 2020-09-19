亞姐羅思雅踩場選秀　絕地突圍

2019年亞洲小姐亞軍兼香港區冠軍羅思雅（Caca）雖然有約在身，近日獲准到友台挑機，參加ViuTV《全民造星III》兼順利入圍，她說：「今年招募對象係有經驗演藝人士，有朋友見我喺社交網甫咗啲唱歌片，就問我有冇興趣參加，就係咁膽粗粗參加咗。」又指面試時大受打擊：「畀人彈到我冇晒自信！攞住我社交網啲相嚟問：『係你嚟㗎？同真人唔似。』可能咁啱我剪咗齊蔭同駁長髮，所以同之前唔同様。」她正當以為衰硬，誰知竟順利入圍。

向唱作歌手發展

Caca對音樂頗有天賦，喜歡唱歌亦喜歡作曲、作詞，還已創作兩首歌，希望將來向唱作歌手發展。她坦言男友也是幕後音樂人，參賽前未有通知對方：「我哋都係啱啱拍拖，佢幾照顧人、好就得人！我就好似啫喱，可以塑造自己去遷就人，但都有底線嘅。（個個都遷就？）只係對男友同媽咪，但我對朋友都會赴湯蹈火，借錢都得。（同男友合作？）暫時冇，我想靠自己先。」

「啫喱人」作風只限對親人，Caca自爆去年參選亞姐時，與髮型師及服裝師發生爭拗：「決賽嗰日我好想要All back髮型，佢話唔可以，我咪力爭到底！另外公司提供嘅衫有限，我揀唔到滿意款式咪要求換，同服裝師都有少少拗撬。（擔心人哋嫌你麻煩？）我都驚，但我係禮貌地爭取。」

Profile

年齡：26歲

身高：1米65

三圍：34、25、34

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場地：BAR DE LUXE