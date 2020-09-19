【玄之又玄】六合彩重開　想拔頭籌有乜計？

終於等到六合彩恢復攪珠，大家又有機會發吓橫財夢了！（互聯網）

六合彩將於9月24日起恢復攪珠，雖然暫時只提供網上及電話投注服務，但總算有個機會可以發吓橫財夢！

偏財運排名 肖猴居首

據風水命理大師區仲德博士指出，這陣子最有偏財運的生肖分別是猴（排第1）、龍（第2）、豬（第3）和牛（第4），緊隨其後的生肖包括虎、蛇、狗和鼠，屬以上生肖的人士大可試下刀仔鋸大樹。相對而言，生肖屬雞、羊、兔、馬的人士，偏財運較遜色，必須擺設風水局，才能提升賭博運。

偏財吉星 位於西北

區博士又表示，今年的流年偏財吉星位於西北方，希望令財氣立增的朋友，可在西北方的財神位置放置財神一座，以及在財神前方添加黃元寶一對納財，即有助提升博彩運。另外，在六合彩重開投注當日（2020年9月24日），投注者可用左手持貔貅一隻，帶備指南針量度財位位置，以貔貅正對正東方財位的投注位置下注，順利的話，當有意想不到的效果！

9月24日 大利水木

順帶一提，9月24日當日大利五行為水和木，幸運號碼包括1、3、4、13、14、33、34、43和44，大家不妨參考一下。