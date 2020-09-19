Taylor Swift獲前死敵Kanye West力撐搶回舊歌版權

美國饒舌天王Kanye West最近精神問題復發，於社交網站不住分享狂言瘋行，他日前因上載自己向格林美獎座射尿的影片，被暫停戶口24小時。Kanye回歸後，忽然表示會幫助樂壇前死敵天后Taylor Swift，搶回她的舊歌版權！

Taylor的舊歌版權，目前被加拿大天王Justin Bieber的經理人Scooter Braun收購，Taylor已多番聲討Scooter欺壓女性，但未令Scooter退縮。Kanye以招牌全大階留言力撐Taylor表示：「我將會親自確保Taylor Swift可以攞番佢舊歌母帶。Scooter係我親近嘅家族朋友。」

Kanye亦連環留言表示：「文化係人類喺上帝之下最強嘅力量。我哋將會推動成個樂壇進入21世紀。我哋將會好透明咁改變所有唱片合約、所有出版合約、所有周邊產品合約、所有巡迴合約，除咗Drake嘅合約……講笑啫，我都好愛Drake……所有藝人都應該獲得自由。」Kanye於2009年的《MTV音樂錄影帶頒獎禮》曾在Taylor領獎時，衝上台搶咪，指應該由天后Beyonce獲得該獎，因此結下仇怨。

另外，Kanye亦上載與真人騷女星Kim Kardashian所生女兒露芙（North）照片，自言將被謀殺：「露芙我依家要冒生命危險去打仗，如果我畀人謀殺咗，唔好畀白人操縱傳媒去誤導，以為我唔係好人。」