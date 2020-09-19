蛋糕控喜訊！So Sweet新品登場

經常話心情唔好又或太緊張，就要來點甜食來變換心情，若然遇上喜慶節日更加要來一個靚蛋糕。近日坊間有不系新的主題蛋糕店登場，還有不少店家推出新款口感或造型蛋糕，總有一款啱心水。

西班牙「芝」味

中環開設的西班牙蛋糕店La Viña，以當地San Sebastian的巴斯克蛋糕（Basque Burnt Cheesecake）做主打，除有原味外，還有「Very Soft Centre」、「Earl Grey Infused」兩款口味選擇。前者軟滑而有濃郁芝士味，後者帶清新茶味。另外，還有Loaf Cake、丹麥酥和Sourdough麵包等，門市或網上皆有售。

玩味之選

由本地兩位女生開設的Dear Harley Cake Studio，愛以實物作蛋糕設計藍本，令蛋糕造型和實物幾可亂真，主題亦相當多元化，最新創作就有麻辣米線、薑葱炒蟹、名牌手袋、烏龍茶等，其他還有點心、即食麵、盆栽、炸雞，甚至連啤牌和百潔布都有！如果將實物和蛋糕放在一起，大家就要落足眼力了。

限定蛋白餅

由現時至10月15日，法式創意甜品品牌Le Dessert於中環開設期間限定店，特別推出新口味的Summer Pavlova蛋白餅。蛋白酥皮配以雲呢拿香緹忌廉、鮮蜜桃、覆盆子、杏仁幼條和青檸醬等，入口清甜芳香。另外，店方亦推出方便的量版蛋白餅DIY套裝，內裏有齊所有材料，只要跟足食譜製作，保證零失敗。

湯圓變蛋糕

Twinkle Baker Décor不時推出特別設計的蛋糕，臨近中秋就設計了限定芝麻湯圓味蛋糕，餡料為黑芝麻慕絲、薑茶蜜糖和麻糬粒，層次豐富又貼題。另外，亦和茶飲店合作，推出鐵觀音奶茶、鮮奶綠及冬瓜茶杯子蛋糕，讓大家吃出茶香。

法式經典之選

尖東九龍香格里拉大酒店Déli Kool新任行政糕餅總廚簡立勲（Jonathan Gallet），一上任即推出多款經典和創意的法式蛋糕，當中包括經典朱古力蛋糕、雜莓芝士餅、青檸士多啤梨椰子蛋糕、榛子蛋糕、法式雲呢拿吉士批和法式紅桑子千層酥等，日日食都有排至重複，Keep住新鮮感。

初秋千層滋味

以千層蛋糕而備受蛋糕控喜愛的Lady M，最近推出兩款全新口味蛋糕，分別是全球首度推出的威士忌黑朱古力慕絲蛋糕及香港首登場的芋頭千層蛋糕。前者是由香港團隊自行創作，選用威忌品牌The Macallan的Double Cask 12年製作成慕絲、橙皮啫喱等，配以朱古力蛋糕及黑朱古力脆皮及黑朱古力鏡面而成，味道香醇濃郁。而芋頭千層蛋糕則用上加入了芋頭粒的芋頭忌廉，面層灑上開心果碎作裝飾，充分保留了芋頭的天然香色與甜度，清新不膩。