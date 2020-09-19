日樂隊BUMP低音結他手　瞞婚呃女搞不倫

BUMP OF CHICKEN低音結他手直井由文被爆瞞婚與A子搞不倫，更要求對方Cosplay成女僕及學生妹做愛。

日本人氣樂隊BUMP OF CHICKEN(BUMP)，19年前憑歌曲《天體觀測》走紅樂壇，一直深受樂迷支持，近日又為當紥女星濱邊美波與男星北村海匠合演的新片《交錯的想念》動畫版唱主題曲。樂隊出道以來私生活神秘，主音藤原基央上月宣布婚訊獲樂迷祝福之際，41歲低音結他手直井由文，卻雜誌踢爆秘婚多年，更瞞住人夫身份大搞不倫戀。

30歲前模特兒A子日前向雜誌爆料，自爆4年前於聯誼派對上結識直井。不久兩人便發展成男女朋友，直井更曾帶她出席樂隊慶功活動。拍拖前，A子曾問直井有沒有女友，當時他自認冇女友。但拍拖不久，A子便感到異樣，直井多次拒絕帶她返家或在其家中留宿，最終她才從直井的友人口中得知，直井已婚兼育有子女。A子隨即向直井攤牌時，直井反怪責A子沒有問清楚他有沒有結婚，又教訓A子以後要帶眼識人，令A子大受打擊。兩人拍拖期間，直井又經常要求A子Cosplay成女僕及學生妹做愛。

報道曝光後，樂隊所屬事務所於社交網發文，承認直井背妻出軌，並指他今後會好好反省，並向受到傷害的A子及歌迷道歉。