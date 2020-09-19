就嚟36歲　傅穎燃點恨嫁的心倒貼都肯制！

藝人傅穎（Theresa）為「太陽金業」拍攝金飾廣告，穿上白色露肩裝的她戴上價值6位數字的金器，明艷照人。她透露上次在港拍廣告已是去年年頭的事，難得疫情下都有廣告拍，開心酬勞有6位數字，隧道口又會有廣告。她又謂從小到大覺得金最保值：「但唔知點買，但依家就有方法、渠道可以買，有優惠價買金。」問到媽媽可有為她買金做嫁妝？她坦言：「媽咪同家姐都有幫我買金，等我結婚嗰陣攞出嚟畀我。」

講到22號36歲生日，Theresa表示會與朋友、家人食飯慶祝，正日就與家人在家打邊爐：「但叫佢哋唔好買咁多蛋糕，因為食落去唔係辦法。（禁聚令影響咗約人？）都有，所以兩個、四個咁約，要食好多餐。」她又透露有男仔約食飯，問到可是追求者？她笑言：「依家少咗啲，因為疫情少咗出街認識新朋友。」她又謂現時單身三年多，問到可心急拍拖？她笑言：「呢個廣告燃點起我潛在喺心底嘅恨嫁的心，都幾好，到時可以戴啲靚靚嘅金。（到時老公要一箱箱金娶你？）如果金光閃閃嘅話應該都幾難忘。」

問到揀男友一定要有金？Theresa表示：「暫時冇咩標準，最好三觀一致，我自己出金都得㗎，哈哈。」記者打趣她豈不是倒貼自己出嫁 ？她笑言：「因為我拍咗廣告有優惠價買。」工作方面，她透露了ViuTV劇集將播出，之後又會拍攝國語新歌的MV，繼2016年後再出歌，現正物色MV男主角。