出奇招抱得美人歸！張衞健渡海小輪求婚最難忘

求婚點樣先可以成功，相信都係每個男士煩惱嘅問題，要有驚喜同表現出誠意，令到另一半Say Yes，認真唔容易㗎！好似早前宣布上年已經同張寶兒（Bowie）求婚成功嘅袁偉豪（Ben），大晒佢求婚過程嘅片，就知有幾驚喜啦，片中睇到佢哋喺加拿大尼亞加拉大瀑布附近做運動，袁偉豪突然拎出3卡鑽戒，向Bowie單膝下跪求婚，搞到張寶兒反應唔過嚟，係咁傻笑同埋掩面爆喊，而袁偉豪都忍唔住喊，場面感人到爆！所以話呢求婚要一擊即中，真係事前準備工夫一啲都唔可以偷懶㗎！喺圈中過去都有唔少情侶，都曾經製造過令人既驚喜又感動嘅求婚過程，相信唔只係當時人刻骨銘心，連大家都肯定會印象深刻。

張衞健 張茜

藝人張衞健當年為張茜製做咗一個，非常難忘嘅求婚，張衞健趁住夕陽時分，同張茜坐渡海小輪過海，喺維港中央同張茜求婚，但係嗰陣放工時間成架船爆晒人，將戒指放咗喺褲袋嘅張衞健，只好捉住張茜隻手入褲袋摷隻戒指，再套落佢隻手指度，咁樣求婚成功，張衞健都話真係一個Sweet Memory！

王祖藍 李亞男

講到最爆求婚，一定唔可以唔數王祖藍啦，佢趁住喺無綫台慶表演魔術時扮失誤，突然送花同巨鑽向女友李亞男求婚，直頭係「騎劫」台慶搶盡風頭，感動到喊嘅亞男，仲除咗手上戒指答應，之後戴上婚戒，全場立即歡呼！

楊丞琳 李榮浩

台灣女星楊丞琳被求婚嘅過程就勁驚喜，當時佢哋同一班親友去咗日本沖繩玩，李榮浩一早聯同親友準備好鮮花、蛋糕同香檳，半夜出動去楊丞琳所瞓嘅酒店房。當時瞓咗喺床上玩手機準備瞓覺嘅楊丞琳，喺完全唔知情下，李榮浩同一班親友進入房間，李榮浩拎出戒指單膝跪下向楊丞琳求婚，毫無心理嘅楊丞琳相當驚訝，一直掩面尖叫，驚到成身震晒，Say咗Yes嘅楊丞琳仲要李榮浩攬攬錫錫定驚添，好Sweet呀！

陳建州 范瑋琪

當年台灣藝人黑人（陳建州）同范瑋琪（范范）求婚一幕相當經典，黑人當時同范范一齊喺美國睇NBA比賽，於中場休息嗰陣，黑人一邊拍片一邊拎住鑽戒，走向范范所坐嘅觀眾席位置，單膝跪地並求婚，范范被突然嘅求婚感動到喊！而周圍啲球迷睇到黑人求婚成功，都歡呼叫好，同埋以掌聲送祝福！