TB季度新鏡　大玩線條美學

雖然THOM BROWNE眼鏡系列由DITA負責設計已是公開的秘密，但兩者除了同樣喜愛選用上乘物料及講究細節外，每季度鏡款所呈現的設計風格都完全截然不同，尤其前者充滿時裝感的線條運用及招牌紅白藍三間細節都絕對讓每季新作鏡架成為焦點。

今季THOM BROWNE推出多款飾有簽名式紅白藍三色元素的光學及太陽眼鏡款式，當中TBX714光學眼鏡用上黑色醋酸纖維板料打造，鏡框兩側、鏡臂末端及左邊鏡臂都飾有紅白藍及四間細節，各細節互相呼應，低調之餘不失辨識度。另分別採用偏圓形及橢圓形鏡框設計的TBX918及TBX919，鏡橋上則同樣加入極幼鈦金屬纜索上樑，藉此為復古風格鏡架注入現代美學細節。

太陽眼鏡款式最注目就是採用上揭式鏡片設計的TBS817，其鏡臂及鼻托位置均刻有THOM BROWNE招牌四間細節，一鏡兩用最適合初秋游走郊外及穿梭鬧市時佩戴。採用經典飛行員太陽眼鏡為藍本的TBS917，最大特色就是鏡臂部分採用Upside-Down設計，令前框呈現出如同懸浮的效果，連接左右鏡圈的鏡橋更移至鏡框上方，玩弄鏡架線條的處理手恰當討好，於造型感及舒適性兩方面完美平衡。