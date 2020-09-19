【開騷先嚟落雨】AGA線上Live被迫移師室內

歌手江海迦（AGA）昨晚（18日）舉行其線上音樂會，兼推出專輯《So Called Love Songs》，久未開騷的她表示興奮，前一晚更完全沒有睡覺，在200分落力演出下，獲網民大讚好聽到以為是錄播，線上音樂會原定於戶外舉行，但受天雨影響，製作單位決定移師室內舉行。她開騷前表示，自出道以來已經是第4次因為天雨關係影響演出，對她而言要成功做到户外騷相當困難。

AGA一身黑色Deep V長裙開騷，十分優雅，以《Superman》揭開序幕，用音樂寄語不同階段的愛情，她並首度演唱剛推出的新作《So Called Love Song》，用鋼琴自彈自唱《最愛是誰》。嘉賓方面，她邀請了師妹陳凱詠（Jace）合唱《問好》，以及無伴奏合唱團SENZA A Cappella 一同演繹《Can’t Help Falling in Love》、《Mad x 3AM》和《Tonight》等，令整個音樂會瀰漫着情歌的氛圍。

另外，AGA新專輯推出兩小時，已火速奪得熱門專輯熱搜冠軍，及新歌即時磅冠軍，成績理想。