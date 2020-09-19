朋友除罩當街吸煙發生罵戰　宿便Jacky調停變搶人手機？

今日網上瘋傳兩段短片，內容涉及曾參與無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》、有宿便Jacky之稱的特約演員李健。片段指他昨晚（18日）與朋友於尖沙咀某食肆門外吸煙，疑因戴口罩問題與正等候巴士的眼鏡男及生口角，期間有操普通話男士上前理論，及後有3名男士輪住以粗口罵眼鏡男，並一度推對方出馬路，有人更揚言：「報警就起你底!」之後李健也從食肆步出加入戰團，期間多次拍打正在拍片的眼鏡男鏡頭，而李健當時亦沒有戴口罩。

事件曝光後，大批網友走到李健社交平台留言，李健曾回覆，指事件是一場誤會，坦言朋友抽煙後忘記戴口罩，故代眾人說聲抱歉。惟網友似乎不收貨，不斷留言狙擊他，又斥他一行6人飯聚，有違反禁聚令之嫌。

對於以上種種指摘，李健接受東網訪問時也詳細描述事件，透露當晚朋友於食肆門外吸煙，期間除下口罩，結果被一名眼鏡男士責罵，他說：「衛生問題係唔啱嘅，雙方都有粗口來往，我係出去勸交，當時個眼鏡男拎住把遮想隊我，我係推開佢，但就變咗係我打人（有冇搶佢手機？）我係撥開部手機，唔係搶！（覺得好無辜？）之後佢都走咗啦！」談到被指於食肆拍攝六人合照，有違反禁聚令之嫌，他表示當時只是過枱，拍照後已返回自己位，不過對於澄清自己沒有打人，也有向警方備案，問到可有影響其特約工作？他說：「暫時冇，聽日都有新劇開工，但就算有影響都冇法啦！」