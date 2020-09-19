無痕RAZR 5G　內地「摺」力推出

年初業界估計今年會有大量摺芒機湧現，但事與願違，積極投入生產的廠商沒有想像中多。Motorola算是其中之一，日前就發表了第二代摺芒機RAZR 5G，內置6.2吋摺疊屏幕，解像度2,142×876，當中的無縫對摺技術達致無痕摺疊，並通過20萬次摺疊測試，為市場提供多一個選擇。

手機的外屏有2.7吋，雖然解像度稍低只有800×600，但可用於撥電、查看訊息甚至當作自拍鏡使用，打開後應用又可無縫轉接至主屏幕。相機方面，只有一顆4,800萬像素單鏡叫人有點失望，幸好支援OIS光學防手震、AI 場景辨識、超級夜景及4K@30fps錄影等拍攝模式，算是加番分。前置鏡頭則有2,000萬畫素，對應自動微笑捕捉、手勢自拍、夜視攝影等等。

其他規格還包括S765G處理器、8GB RAM、256GB ROM及2,800mAh電池，並支援5G上網。手機即日於內地上市，建議零售價接近12,500人民幣，比Samsung Galaxy Z Flip 5G仲要貴，考慮到它的規格不如對手，真正入手的相信只有真Fans了！