東方日報C2：楊埕捱刀破相：兩個月都發噩夢

有「翻版張栢芝」之稱、曾參選港姐的楊埕早前因傷人案被捕，事件現已平息。她憶述案發過程中遭毀容並險死，事發後更慘遭朋友冷嘲熱諷及失去工作機會，令人生陷入谷底及情緒抑鬱發噩夢。提到受屈，她更激動落淚，不過自言已原諒傷害她的前男友，因覺得冤冤相報何時了。

楊埕今年6月與屈姓男友Marco發生桃色糾紛，事後她以涉嫌傷人被拘捕，Marco則以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「普通襲擊」及「刑事毀壞」一同被捕。楊埕透露經警方搜證後二人均不獲起訴，事件已平息，她更坦言已原諒前男友酒後失控的行為。

靠化妝遮疤

重提糾紛，她再三強調自己沒有傷人：「我哋分咗手一段時間，當日趁佢唔喺度上去執嘢，後來佢飲醉由朋友抬返嚟，因為佢一直都想挽留我，所以情緒就好激動。我開門想走，佢激動到鍊住我條頸同拎刀，佢把刀𠝹到我塊面，我流緊血。（覺得自己會死？）我真係好驚，個腦一片空白。我想走，就見到佢無啦啦用刀整傷自己，當時我成面血，佢又成手血，之後我鞋都冇着就跑落樓報警。當警察同救護人員到咗之後，佢可能太愛（我）所以變成恨，同人講係我令到佢受傷，但最後搜證完真係唔關我事。」楊埕說時仍猶有餘悸，坦言現時臉上仍留有疤痕，要以化妝遮蓋，又指：「我坐得喺度同你哋講嘢，我係執番條命。」

事發後一段時間，因案件在調查中，她未能開腔澄清，被不少人誤會，接洽中的電影及一些工作亦叫停，甚至被朋友以難聽的說話去嘲諷：「我當時覺得好委屈，一沉百踩，試過食飯被朋友單打：『乜依家興玩刀？』」說時忍不住眼泛淚光，她講到當時有被屈的感覺：「就好似冇咗將來、好似畀人殺咗父母一樣。」而事件亦令到其家人十分擔心，提到家中90多歲的爺爺時，楊埕潸然淚下：「家人好擔心，我爺爺行動不便，佢睇到新聞好擔心，日日問我身邊所有嘅人。」

原諒前男友

雖然身心飽受傷害，但楊埕仍選擇原諒前男友：「佢後來酒醒，唔記得當晚發生咩事，佢都有say sorry，覺得係破壞咗我嘅一切，所以我原諒佢，冤冤相報何時了，我之前承受咗咁多壓力，真係好難過，我唔想對方承受我嘅經歷。」她指對方平日對自己很好，但酒後性格暴躁，坦承因其酗酒行為而分手。問到當時是否抑鬱甚至有過輕生念頭？她默默點頭，並說：「朋友好擔心，我真係好抑鬱，抑鬱到瞓唔到覺，又發噩夢，持續兩個幾月。」

其後楊埕在好友鼓勵及家人支持下，終於走出低潮，工作亦漸見曙光：「有間東南亞公司會合作拍電影，自己有間製作公司同日本料理到會生意，都會試吓網上拍片，好開心有路可以繼續行。」至於感情方面，她不諱言有陰影：「呢一年都唔會拍拖。（嚇怕追求者？）我唔知有冇嚇怕，但我都驚咗，原來拍拖會變成一個威脅。」