生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 臨時被朋友要求代勞，既幫了朋友也協助有需要的人，很有意義的一天。

牛：→ 商業協定可能有小挫折。要重新安排，有耐性才可克服。金色能助運勢。

虎：↓ 這天會有一個你原本十分討厭的人整天在你面前團團轉，令你心煩不已。

兔：→ 面對心儀對象的時候，可嘗試跟他分享內心的感覺，對方會很明白你的。

龍：→ 同事之間的是是非非令你感到十分討厭，令你提不起勁去做任何工作呢！

蛇：↓ 學業成績有倒退的迹象，不要再抄同學的功課，自己應該盡力把它做好。

馬：↑ 以誠信待人打好公關基礎，你溝通技巧突然進步了不少，與新人融洽相處。

羊：→ 飲食不定時，身體開始響起警號，快想辦法適當改善生活習慣，否則更糟。

猴：↓ 是日沖煞，你今天適合獨處，否則會容易與人發生爭執，也傷害到自已。

雞：→ 工作有所改變而令你無所適從，而且充滿爭鬥的環境令你倍感壓抑的。

狗：↑ 有愛情滋潤，難掩興奮之心情，和愛人有如沐浴春風之中，羨煞旁人。

豬：★ 人逢喜事精神爽，今天的心情愉快，趁今天空閒，把所有工作完成。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌